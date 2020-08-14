"سلامة موقفنا".. الأهلي يصدر بيانًا رسميًا بعد عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا ذكر خلاله أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد سلامة موقفه في التعاقد مع لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا"، وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين.

وكان مصدر في الأهلي أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض كذلك إيقاف كهربا، ورفض الغرامة التي طالب بها الزمالك، بقيمة 9 ملايين يورو، واكتفى بغرامة قيمتها مليوني دولار، على كهربا ونادي أفيس البرتغالي.

ورحل كهربا عن نادي الزمالك في عام 2019، مؤكدًا صحة موقفه بانتهاء تعاقده مع النادي الأبيض، بينما قرر الزمالك مقاضاة اللاعب، باعتباره "هاربًا" في ظل استمرار تعاقده، حسب وصف النادي.

وانتقل كهربا في صفقة انتقال حر إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل فسخ تعاقده وانتقاله لاحقًا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر أيضًا، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.