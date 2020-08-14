الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بشأن عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا رسميًا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوقيع عقوبة على لاعبه السابق محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال الزمالك، في بيان عبر موقعه الرسمي، الجمعة: "أقرت اللجنة بإلزام كهربا بدفع 32 مليونًا و837 ألف جنيه بسبب خرق عقده مع الزمالك وهروبه من النادي".

وأضاف: "كما تم مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5% من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي".

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وأتم الزمالك بيانه قائلا: "في حالة عدم السداد خلال 45 يومًا من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها ستة أشهر".

ورحل كهربا عن الزمالك في يونيو 2019، قبل أن ينضم لفريق ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي في صيف العام ذاته، ثم انتقل للأهلي في ديسمبر 2019 في صفقة انتقال حر بعد فسخ العقد.

يذكر أن كهربا أكد في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن فيفا رفض 4 طلبات من الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيطعن على الغرامة المالية التي وُقعت عليه (طالع التفاصيل).