ننشر مواعيد بطولات تنس الطاولة المحلية

قرر مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسه معتز عاشور استئناف النشاط الرياضي بعد توقفه إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، ذلك بعد القيام بمسحات كورونا للاعبي، وتأكد سلامتهم.

كشف اتحاد تنس الطاولة، عن جدول مواعيد المباريات عقب استئنافه وجاءت كالتالي:

بورسعيد

الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية

من ٥ إلى ٨ سبتمبر

الدورة المجمعة للدورى الممتاز للرجال والسيدات للصعود للدورى الممتاز أ

من ٦ إلى ٨ سبتمبر

الدور المجمعة للدرجة الاولى للرجال للتصعيد للدورى الممتاز ب

الإسماعيلية

صالة هيئة قناة السويس

من ٩ إلى ١٤ سبتمبر

الدورة المجمعة الأولى للدورى الممتاز أ للرجال والسيدات

من ١٢ إلى ١٣ أكتوبر

الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز أ للرجال والسيدات

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