الصيد في بطولة القوس والسهم للجمهورية

تقام حاليا بطولة الجمهورية للحافز الرياضى للقوس والسهم لمرحلة 20 سنة شباب وشابات فى الفترة من 13 ـ 14 أغسطس 2020 بمشاركة فريق نادى الصيد.

يمثل الصيد اللاعبين واللاعبات فى منافسات المرحلة السنية 25 متر مفتوح أحمد

خالد، أحمد حسام ، جنه وائل، حبيبة وليد، فاطمة محمود، مريم محمد.

أما المرحلة السنية 18 متر مفتوح كلا من : حسين أحمد ، محمود أيمن ، ساجد

محمد ، أكثم سامى ، سهيلة محمد ، جنا محمد ، نادية شريف ، راندا أحمد ، نهى محمد.

يشرف على اللاعبين الجهاز الفنى والإدارى الكابتن محمد فاروق المدير الفنى ، الكابتن احمد فخرى المدرب العام ، الكابتن محمد سلام المدير الإدارى ، الكابتن على أحمد إدارى.