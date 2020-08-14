تقام حاليا بطولة الجمهورية للحافز الرياضى للقوس والسهم لمرحلة 20 سنة شباب وشابات فى الفترة من 13 ـ 14 أغسطس 2020 بمشاركة فريق نادى الصيد.
يمثل الصيد اللاعبين واللاعبات فى منافسات المرحلة السنية 25 متر مفتوح أحمدخالد، أحمد حسام ، جنه وائل، حبيبة وليد، فاطمة محمود، مريم محمد.
أما المرحلة السنية 18 متر مفتوح كلا من : حسين أحمد ، محمود أيمن ، ساجدمحمد ، أكثم سامى ، سهيلة محمد ، جنا محمد ، نادية شريف ، راندا أحمد ، نهى محمد.
يشرف على اللاعبين الجهاز الفنى والإدارى الكابتن محمد فاروق المدير الفنى ، الكابتن احمد فخرى المدرب العام ، الكابتن محمد سلام المدير الإدارى ، الكابتن على أحمد إدارى.
كانت هذه تفاصيل خبر الصيد في بطولة القوس والسهم للجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.