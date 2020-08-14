أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الذي يخوض به فريقه مباراة الاتحاد السكندري والتي تنطلق في تمام الرابعة من عصر اليوم، الجمعة، على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل الأساسي كل من:
إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو عبدالفتاح "عموري"، أحمد مجدي، إسلام محارب، أحمد ريان.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
محمود الغرباوي، أحمد صبحي، محمد محسن "ليلة"، إسلام محارب، والتر بواليا، إسلام عبدالنعيم، محمد ناجي"جدو"، محمد نجيب، ناصر ناصر.
يدير المباراة طاقم حكام مكون من وليد عبد الرازق "حكم ساحة" محمود عبد السميع "مساعد أول" ممدوح مصطفى "مساعد ثان" أسامة إسماعيل "حكم رابع" محمد عباس قابيل "حكم فيديو" عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو".
يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 28 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.