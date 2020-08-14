سحر عبدالحق وعبداللطيف إمام يزوران نادي الزهور بمطروح لدعم الفريق النسائي

حرصت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور عبداللطيف إمام، رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد، على زيارة فريق نادي الزهور بمحافظة مرسى مطروح للكرة النسائية، كونه أول فريق للكرة النسائية بالمحافظة الساحلية، بناءً على دعوة من الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح لزيارة الفريق حديث التكوين من أجل بحث سبل الدعم للفريق المطروحي وإدارجه ضمن سجلات اتحاد الكرة للمشاركة في دوري القسم الثاني للكرة النسائية بداية من الموسم المقبل.

جاءت الزيارة بحضور خالد عبدالحميد، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعبدالرازق موسى، رئيس

منطقة الكرة بمطروح، ومراجع موسى، نائب رئيس المنطقة، ومحمد خميس، مدير المنطقة.

يذكر أن الدكتورة دينا عثمان هي، أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ مطروح، وأبدت اهتمامًا كبيرًا بالرياضة النسائية في ظل دعم محافظ مطروح، اللواء أركان حرب خالد شعيب، بالرياضة.

قالت سحر عبدالحق إنها سعيدة بانتشار لعبة الكرة النسائية ووصولها محافظة مطروح في خطوة أولى بنادي الزهور من أجل نشرها في أكثر من نادٍ بالمحافظة.

أكدت عبدالحق دعمها لفريق الزهور

في ظل الاهتمام الكبير من الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، اللواء خالد شعيب، وسعيها نحو نشر الكرة النسائية في المحافظة.

فيما أبدت الدكتورة دينا عثمان سعادتها باستجابة سحر عبدالحق للدعوة وحضورها ودعمها للفريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمشاركة الفريق في الدوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

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وأضافت أنها تسعى لنشر اللعبة في مطروح، خصوصًا أن السيد المحافظ مهتم بنشر الرياضة النسائية بشكل كبير في ظل اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة النسائية.

وقامت عبدالحق بإهداء دينا عثمان درعًا تذكارية، ولخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة.

ويقود الفريق المطروحي غزال سليمان، المدير الفني، ودينا إمام مدربًا، وممدوح شندي مدربًا، ومحمود شريف مدرب حراس المرمى، وخالد نافع إداريًا.