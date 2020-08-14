طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندرى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز. جاء تشكيل زعيم الثغر كالتالى: في حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: السيد سالم – إسلام جمال – محمود رزق – محمود شعبان Advertisements الوسط: نور السيد – أحمد مانجا – خالد الغندور الهجوم: أحمد حجى – أحمد رفعت – خالد قمر قائمة البدلاء: محمود الزنفلى – أسامة عزب- صبرى رحيل – كريم الديب – أحمد راشد – مروان النجار - مروان عطية – يوسف حسن – عبدالغنى محمد.

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