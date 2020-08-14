“الجيل الحالي بلا رحمة”.. تعليق قوي من مدرب المنتخب على رمضان صبحي

علق المدير الفني لمنتخب مصر للشباب “ربيع ياسين”، على رحيل رمضان صبحي لاعب الأهلي إلى نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وقال ياسين:” لا يوجد انتماء حاليا، كل لاعب حر في تحديد وجهته القادمة، 4 أو 5 لاعبين خرجوا من الأهلي بسبب الماديات”.
وأضاف:” الاهلي أعاد رمضان صبحي لمستواه بعدما غاب عن المشاركة في الدوري الانجليزي لمدة موسمين ونصف، وفي النهاية رحل اللاعب من أجل الماديات”.
وواصل مدرب منتخب الشباب قائلا:” الجيل الحالي بلا رحمة، الاهلي وراء الشهرة والنجومية لعدد كبير من اللاعبين، ولكنهم يبحثون عن الماديات، ولذلك لا يوجد كرة قدم حقيقية”.
وأكمل: “نلعب مباريات 90 دقيقة، لا يوجد فيها سوى ربع ساعة فقط، والباقي لا يوجد كرة قدم حقيقية في الملعب”.
وأتم:” اللاعبين أصبحوا لا يفكرون في المستوى الفني، وأصبح العامل المادي حاسم تمامًا للعديد من الأمور، كنا نلعب لأخر لحظة من أجل النادي الأهلي فقط”.
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