رسميًا.. هندرسون يتفوق على ماني ومحمد صلاح ويتوج بجائزة لاعب الموسم في ليفربول

توج لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال موسم 2019/2020، بعدما ساهم في تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن خزائن الفريق لسنوات طويلة.

حصل لاعب خط الوسط على الجائزة بعد موسم رائع، رفع فيه قائد الريدز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وتوج بالجائزة بتصويت الجماهير واتحاد اللاعبين السابقين الرسمي للنادي.

وتفوق هندرسون على نجمي الفريق محمد صلاح الذي لم يتواجد ضمن الثلاثي الأفضل، وساديو ماني الذي حل ثانيًا، بينما احتل ترينت ألكسندر آرنولد المركز الثالث.

وخاض هندرسون 40 مباراة مع فريق يورجن كلوب في جميع المسابقات طوال الموسم الماضي، سجل أربعة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة.

على الرغم من أن موسمه قد انتهى قبل نهاية الدوري بسبب إصابة في الركبة، لكن نال الإشادة من زملائه والطاقم التدريبي على قيادته للفريق طوال الموسم، ليتوج بجائزة أخرى تضاف إلى قائمة ألقابه الفردية، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم باختيار اتحاد كتاب كرة القدم.

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