رمضان صبحي: حزين من أجل جمهور الاهلي.. والتعاقد مع طاهر كان رسالة للرحيل

نقل الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل اتصاله مع رمضان صبحي لاعب الاهلي السابق وهيدرسفيلد تاون الانجليزي الحالي.

ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع هيدرسفيلد للتعاقد مع رمضان صبحي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت، أنه تحدث هاتفيا مع اللاعب الذي أبلغه بعدة أمور، وكل ما يلي على لسان رمضان صبحي:

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“حساباتي كانت البقاء في الاهلي وعدم الرحيل، وقال لي مفاجأة إنه قال لأمير توفيق، ضعوا الرقم المناسب في العقد وسأوافق عليه، والحقيقة تم تقديري بشكل مناسب”.

“نادر شوقي كان يلح من أجل التوقيع للاهلي وحزنت بسبب عدم علمي ببعض التفاصيل والحديث عن توقيعي لأي نادٍ أمر أغضبني وأنا لدي عروض كثيرة من أندية محترمة”.

“أنا حزين من أجل جمهور الاهلي، لكن الأمر أنني لدي التزامات مالية كبيرة، والعروض تستحق التفكير من أجل تأمين مستقبلي، وشعرت أن التعاقد مع طاهر رسالة موجهة لي من أجل الرحيل عن الاهلي”.

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