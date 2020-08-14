رسميًا: الفيفا يعاقب كهربا بمليوني دولار لصالح الزمالك

كشف لاعب النادي الاهلي “محمود عبدالمنعم” والشهير بـ”كهربا”، كواليس العقوبة الموقعة ضده من قبل المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك.

وكتب محمود كهربا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” بعد صدور القرار بعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك والتي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو، مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الاهلي والنادي البرتغالي”.

وتابع:” صدر القرار فقط بتعويض مالي قداره 2 مليون دولار بالتضامن مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالى لنادي الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى”.

وأضاف كهربا:”ورغم تقديم الاتحاد المصري وثيقة للفيفا لمحاباة نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي، إلا أنني والحمد لله لم اعاقب وهذا يثبت صحة موقفي”.

وأتم:”أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها،أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان وإلغائها باذن الله”.

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