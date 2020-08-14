الزمالك: يحق لنا التفاوض لضم رمضان صبحي بعد تفريط الاهلي فيه

كشف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك “حمادة أنور“، عن أحقية ناديه في التفاوض مع رمضان صبحي وناديه الانجليزي من أجل الحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أنور خلال ظهوره في برنامج نمبر وان مع عمر ربيع ياسين: “رمضان انتهت إعارته مع النادي الاهلي، ونادي هدرسفيلد الانجليزي هو صاحب الحق في بيع اللاعب، ومن حق أي ناد التفاوض معه”.
وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك “رمضان صبحي لاعب مميز ووجوده في الزمالك سيكون إضافة بلا شك”.
واتهم حمادة أنور إدارة الاهلي بالتسبب في ضياع صفقة رمضان صبحي عقب انتهاء اعارته من هدرسفيلد الانجليزي.
وقال أنور خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: “إدارة الاهلي أخطئت بعدم وضع بند أولوية للشراء في عقد استعارة رمضان صبحي الأخير، وهو ما وضع القلعة الحمراء في وضع محرج عند التفاوض مع اللاعب”.
وأكد أنور أن الاهلي كان سيواجه أزمة في حال تمديد اعارة رمضان صبحي أو شراء عقده نهائيًا إذ كشف أنه كان لا يحق له المشاركة مع الفريق في باقي مباريات الدوري، وكذلك مباريات دوري أبطال أفريقيا.
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