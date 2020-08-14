رسميًا : آرسنال يعلن ضم ويليان بعقد يمتد لثلاث سنوات

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي عن تعاقده رسميا مع الجناح البرازيلي ويليان بورخيس، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لثلاث سنوات، صباح اليوم الجمعة، ليصبح أول صفقات الجانرز في سوق الانتقالات الصيفي.

وقال أرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي: “وقع اللاعب البرازيلي الدولي ويليان عقدًا لمدة ثلاث سنوات للانضمام إلينا بداية من موسم 2020/21”.

وتابع: “يتمتع البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا بخبرة كبيرة ولعب أكثر من 600 مباراة مع الأندية في مسيرة امتدت إلى 13 موسماً، بدأ ويليان مع فريق كورينثيانز البرازيلي ، قبل أن ينضم إلى شاختار دونيتسك في أغسطس 2007، في السنوات الست التي قضاها هناك ، فاز بأربعة ألقاب في الدوري الأوكراني الممتاز وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2009”.

وأضاف: “بعد أربع سنوات ، وقع لفترة وجيزة مع أنجي ماخاتشكالا قبل الانضمام إلى تشيلسي، والفوز الدوري الممتاز وكأس الرابطة في موسمه الثاني بإنجلترا، طوال سبع سنوات قضاها في تشيلسي ، فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، لعب 339 مباراة ، سجل خلالها 63 هدفاً وصنع 56 تمريرة حاسمة في ذلك الوقت”.

Advertisements

تعليق آرتيتا على صفقة ويليان

وتحدث ميكيل آرتيتا حول صفقة ضم ويليان قائلا: “أعتقد أنه لاعب يمكنه حقًا أن يحدث فرقًا بالنسبة لنا، لقد كنا نراقبه على مدار الأشهر القليلة الماضية، وكان لدينا نية واضحة لتعزيز موقع لاعب الوسط المهاجم والجناح، إنه لاعب يمنحنا الكثير من التنوع، يمكنه اللعب في ثلاثة أو أربعة مراكز مختلفة”.

واستكمل مدرب آرسنال حديثه: “لديه خبرة في كل شيء في عالم كرة القدم ولكن لا يزال لديه الطموح للمجيء إلى هنا والمساهمة في وضع النادي بمكانته الحقيقية، لقد تأثرت حقًا بكل المحادثات التي أجريتها معه ومدى رغبته في الحضور “.

لعب ويليان 70 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وسجل تسعة أهداف، وكان أول ظهور له دوليًا في عام 2011، ومنذ ذلك الحين مثل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014 و 2018 ، وكأس كوبا أمريكا 2015 ، و 2019 حيث كان لاعباً أساسياً في الفريق الذي حقق اللقب على أرضه.

..