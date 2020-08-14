نادي باريس سان جيرمان والملقب بـ”الحُمر والزرق” يعتبر أحد أنجح الأندية الفرنسية، وواحد من ثلاث فرق فرنسية فقط استطاعت الفوز بألقاب أوروبية، مع كل من نادي مرسيليا وأولمبيك ليون، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات باريس سان جيرمان الفرنسي.

يحتفل باريس سان جيرمان يوم 12 من شهر أغسطس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1970، بعد دمج كل من نادي باريس الذي تأسس في عام 1969 ونادي استاد سان جيرمانوا الذي تأسس في عام 1904، ويتخذ من مدينة باريس الفرنسية مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “بارك دي برانس” والذي يعرف باسم حديقة الأمراء، ويتسع الملعب لحوالي 45 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به سان جيرمان الى عام 1970 عندما فاز بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية، أما أول لقب أوروبي تُوج به فيرجع الى عام 1996 عندما فاز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.

ويعتبر “كلاسيكو فرنسا” أو “الكلاسيك” كما تُفضل ان تسميه صحيفة “ليكيب” الفرنسية هو الاسم الذي يُطلق على مباريات فريقي باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، وهما اثنين من أكبر الأندية الفرنسية وهناك تنافس كبير بين الفريقين منذ أول لقاء جمعهما في 12 ديسمبر 1971.

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ويُعد المهاجم الأوروجوياني “إديسون كافاني” الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان برصيد 200 هدف، وكان قد انتقل من نابولي الايطالي عام 2013 الى الفريق الباريسي والذي يلعب له منذ ذلك الحين.

وفي عام 2011 اشترى جهاز قطر للاستثمار النادي الباريسي، مما جعله من أغنى أندية العالم، ويرأس النادي حالياً ناصر الخليفي، ويدرّبه الألماني توماس توخل منذ يوليو 2018.

إليكم سجل بطولات باريس سان جيرمان الفرنسي (محلياً)

كم مرة فاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي؟

البطل 9 مرات مواسم: (1985–86، 1993–94، 2012–13، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2017–18، 2018–19، 2019–20).

كم مرة فاز باريس سان جيرمان بكأس فرنسا؟

البطل 13 مرة مواسم: (1981–82، 1982–83، 1992–93، 1994–95، 1997–98، 2003–04، 2005–06، 2009–10، 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2019–20).

كم مرة فاز سان جيرمان ببطولة كأس الرابطة الفرنسية؟

البطل 9 مرات مواسم: (1994–95، 1997–98، 2007–08، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2019–20.).

كم مرة فاز سان جيرمان ببطولة كأس الأبطال الفرنسي؟

البطل 9 مرات أعوام: (1995، 1998، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019).

الدوري الفرنسي الدرجة الثانية؟

البطل مرة واحدة موسم: (1970-71).

إليكم سجل بطولات باريس سان جيرمان الفرنسي (أوروبياً)

كأس الكؤوس الأوروبية؟

البطل مرة واحدة عام: (1996).

كأس الانترتوتو؟

البطل مرة واحدة عام: (2001).

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