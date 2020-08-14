“فيفا” ينصف الاهلي في إدعاءات الزمالك بشأن كهربا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سلامة موقف النادي الاهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادما من نادي أفيس البرتغالي.

وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الاهلي في هذا الملف.

جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها «نادي كهربا الأسبق» في ذات الموضوع وهو يعلم أن الاهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة.

وتلقى نادي الزمالك اخطارًا رسميًا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق.

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وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليون و٨٣٧ الف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي.

مع توقيع غرامة مالية اخري قدرها ٥٪ من اجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي.

وفي حالة عدم السداد خلال ٤٥ يوم من توقيع العقوبة يتم ايقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر .

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