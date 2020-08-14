رياضة | صراع إنجليزي فرنسي على نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي فرنسي على نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن عقد ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا ينتهي مع العملاق البافاري في صيف 2021 وأن بايرن ميونخ كان قد أكد على رغبة النجم الإسباني بالرحيل وحددوا سعره البالغ حوالي 30 مليون يورو.

وأكد الموقع الفرنسي أن كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمان بالتعاقد مع ألكانتارا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضًا تبلغ قيمته 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع ألكانتارا ولكن إدارة النادي الفرنسي تتوقع دخول مانشستر سيتي في السباق.