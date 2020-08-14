رياضة | هل يعود رونالدو إلى إسبانيا من بوابة برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يعود رونالدو إلى إسبانيا من بوابة برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق تم عرضه بشكل متكرر في الفترة الأخيرة على برشلونة الإسباني في خطوة ضرورية قد تضعه إلى جانب ليونيل ميسي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن النجم البرتغالي في طريقه للرحيل عن صفوف يوفنتوس الذي من المتوقع أن يتخلى عنه عقب موسمين بسبب راتب رونالدو الذي سيصل إلى 28 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو حصل في الفترة الأخيرة على جائزة لاعب العام في الفريق بعد حصوله على أكبر نسبة من تصويت الجماهير.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن رونالدو سجل 31 هدفا مع يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي واحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف شيرو إيموبيلي نجم هجوم لاتسيو صاحب المركز الأول برصيد 36 هدفًا.