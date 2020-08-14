رياضة | موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، يوم غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، بينما فاز مصر المقاصة على أسوان بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام مصر المقاصة، يوم غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.