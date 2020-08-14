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رياضة | مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي يرغب بقوة فى حدوث صفقة تبادلية بينه وبين نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير الصحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يرغب فى ضم النجم الدولي الأرجنتيني ديبالا خلال هذا الصيف لتعزيز خط هجوم النادي الملكي بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد لا يمانع من ادخال كل من إيسكو و اسينسيو فى هذه الصفقة للحصول على خدمات ديبالا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب بقوة فى تعزيز خط هجوم النادي فى الموسم الجديد لاستعادة لقب بطولة من جديد والحفاظ على بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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