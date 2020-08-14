رياضة | 22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادًا لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد محسن ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد رمضان وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.