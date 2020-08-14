رياضة | 22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادًا لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد محسن ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد رمضان وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.