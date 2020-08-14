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رياضة | مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي ، يفكر في الرحيل عن الفريق الفترة المقبلة ، خاصًة عقب الإقصاء من أمام ليون.

ويشعر النجم البرتغالي بخيبة الأمل عقب توديع البطولة التي قد أتلي إلي تورينو من أجلها ، خاصة بعد الإخفاق المدوي في الجميع بين الثلاثة المحلية في إيطاليا .

وأشارت صحيفة " كوريري ديللو سبورت " أن بيع رونالدو سيكون أكثر فائدة بالنسبة للسيدة العجوز من رحيل ديبالا ، حيث سيوفر رحيل المهاجم البرتغالي عن البيانكونيري قرابة 108 مليون يورو .

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ومن جهه أخري يواجه الايطالي أندريا بيرلو قضايا شائكة في اليوفي تكمن في بناء فريق من الشباب قادر علي مواصلة الهيمنة علي الكالتشيو بالإضافة إلي تحقيق دوري الأبطال ، وهو ما يدفع الي التخلي عن رونالدو في الموسم المقبل .

وفي حال رغبة رونالدو بالرحيل يمكن أن يكون باريس سان جيرمان هو الوجهة الأقرب للاعب حتى وإن كان النادي يعاني من الأثار الاقتصادية الصعبة عقب أزمة .

يذكر أن رونالدو قد سجل رفقة يوفنتوس في الكالتشيو 31 هدف ، خلال 33 لقاء .

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