رياضة | مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي ، يفكر في الرحيل عن الفريق الفترة المقبلة ، خاصًة عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

ويشعر النجم البرتغالي بخيبة الأمل عقب توديع البطولة التي قد أتلي إلي تورينو من أجلها ، خاصة بعد الإخفاق المدوي في الجميع بين الثلاثة المحلية في إيطاليا .

وأشارت صحيفة " كوريري ديللو سبورت " أن بيع رونالدو سيكون أكثر فائدة بالنسبة للسيدة العجوز من رحيل ديبالا ، حيث سيوفر رحيل المهاجم البرتغالي عن البيانكونيري قرابة 108 مليون يورو .

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ومن جهه أخري يواجه الايطالي أندريا بيرلو قضايا شائكة في اليوفي تكمن في بناء فريق من الشباب قادر علي مواصلة الهيمنة علي الكالتشيو بالإضافة إلي تحقيق دوري الأبطال ، وهو ما يدفع الي التخلي عن رونالدو في الموسم المقبل .

وفي حال رغبة رونالدو بالرحيل يمكن أن يكون باريس سان جيرمان هو الوجهة الأقرب للاعب حتى وإن كان النادي يعاني من الأثار الاقتصادية الصعبة عقب أزمة كورونا.

يذكر أن رونالدو قد سجل رفقة يوفنتوس في الكالتشيو 31 هدف ، خلال 33 لقاء .

