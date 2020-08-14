رياضة | نتائج مسحات لاعبي المريخ في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نتائج مسحات لاعبي المريخ في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادى المريخ إخطاراً من إتحاد الكرة يفيد بسلبية المسحة الطبية التى أجريت على لاعبى الفريق و الجهاز الفنى و العاملين بالنادى البورسعيدي.

ويتواجد المريخ، في المركز الثامن، في جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني، برصيدة 18 نقطة، حيث خاض لعب خاض17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم 3 إنتصارات، و9تعادلات، وتلقى 5هزائم، وسجل لاعبيه، 20 هدف، وعليه 25 هدف.

ويستعد المريخ لخوض 5 مباريات مرتقبة، وهامة، قبل ختام الموسم، إذ سيلاقي النصر خارج أرضه، يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف فريق جمهورية شبين، قبل أن يخرج لملاقاة الداخلية، ثم يستقبل سيراميكا، وسيختتم الدور الثاني لقاء فريق بتروجت.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

