رياضة | حالة كورونا ضمن صفوف دمنهور قبل العودة للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حالة كورونا ضمن صفوف دمنهور قبل العودة للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف روؤف الحوشي مدير الكرة بنادي دمنهور عن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للقسم الثاني.

وأسفرت نتيجة المحسة الطبية التي أجراها لاعبوا الفريق عن وجود حالة إيجابية واحدة ضمن لاعبي الفريق البحيراوي، بينما أسفرت نتيجة تحاليل المسحة الطبية عن سلبية باقي لاعبي الفريق.

ويخضع لاعب نادي دمنهور للعزل، والإلتزام بالأدوية المقررة من وزارة الصحة، للتعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور تدريبات في الرابعة عصر السبت، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية استعدادًا لإستئناف دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر ان يخوض الفريق البحراوي، خمسة مباريات، هامة ومرتقبة، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيستضيف دكرنس، في الجولة الثامنة عشر، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، ثم سيحل ضيفا على فاركو والمنصورة، قبل أن يستقبل الرجاء، ومن المنتظر أن يختتم دمنهور الموسم الحالي، خارج ملعبه، بمواجهة فريق أبو قير للأسمده.

