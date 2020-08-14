رياضة | ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الوضع المالي لنادي ريال مدريد ليس على ما يرام، خاصة بعد انغماس النادي في عملية تجديد ملعبه سانتياغو برنابيو، في ظل سيناريو لا يوجد فيه موعد محدد لعودة الجمهور إلى الملاعب.

أضافت الصحيفة الإسبانية: "المشكلة الأكبر التي يواجهها الريال تتعلق بحقوق الرعاية، التي تأتي من خلال راعين أساسيين، وهما شركة طيران الإمارات، بجانب العلامة التجارية الرياضية أديداس.

وكشفت سبورت أن الشركتين أبلغتا ريال مدريد بعدم قدرتهما على الوفاء بشكل كامل بالتزاماتهما المنصوص عليها، في عقود رعاية النادي "الأبيض".

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ويحصل ريال مدريد على 40 مليون يورو من شركة الطيران، بجانب 110 مليون يورو سنوياً من شركة الملابس الرياضية، بعد تجديد العقد لعشرة سنوات مقبلة، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه ريال مدريد إلى 1100 مليون يورو.

يضاف إلي ذلك توقف الدخل الوارد من شباك التذاكر بسبب غياب الجمهور، وهو الدخل الذي حدده النادي بحوالي 20% من إجمالي الميزانية التي تقترب من 800 مليون يورو.

وأشارت سبورت في تقريرها إلي أن كل هذه العوامل تفسر حاجة ريال مدريد لبيع بعض اللاعبين، كما أن النادي يدرس إجراء تعديل في ملف تقليص رواتب اللاعبين في ظل عدم وجود جمهور في المدرجات.