رياضة | طبيب الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق للمشاركة في المباريات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق للمشاركة في المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بقيادة خالد محمود، موعد عودة قلب الدفاع ياسر إبراهيم، للمران الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وينتظم المدافع في التدريبات الجماعي للفريق، بعد مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، حيث اقترب الانتهاء من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة بمفصل الكاحل.

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وقام اللاعب بجلسة التأهيل وتدريبات البدنية، على هامش مران للفريق، اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وذلك بالجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية، قبل استئناف المواجهات الرسمية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.