رياضة | إصابة مدافع سوهاج بفيروس كورونا

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أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة نادي سوهاج الرياضي، نتيجة مسحات الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، التي ظهرت مساء امس الخميس، حيث جاءت النتيجة بوجود حالة إيجابية واحدة .

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت اليوم نتيجة التحاليل، وظهرت نتيجة وحيدة إيجابية ومصابة بالفيروس، وهو لمدافع الفريق أدهم عطية الذي لم تظهر عليه اى أعراض عند اخذ العينة.

وأعلنت إدارة النادي انه سوف يتم عزل اللاعب بمنزله مع التزامه بتعليمات الجهاز الطبي، وكافة الإجراءت الاحترازية المتبعة، لحين تحسن الحالة لينضم بعدها للتدريبات مع الفريق.

يذكر أن نادي سوهاج، اجري يوم الثلاثاء الماضي المسحة الاولي للكشف عن فيروس كورنا المستجد، بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر استئناف مباريات القسم الثاني في العشرين من سبتمبر المقبل، على أن تعود الفرق للتدريبات فور الانتهاء من المسحات الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا.

يحتل فريق سوهاج المركز السابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد22نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.