رياضة | كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :

في حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

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في خط الدفاع : محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي و أحمد عيد وحاتم محمد .

في خط الوسط : فرجاني ساسي و طارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف و أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم: كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل.