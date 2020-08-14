رياضة | بعد الخسارة من باريس.. وكيل نجم أتلانتا يُلمح برحيله

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الخسارة من باريس.. وكيل نجم أتلانتا يُلمح برحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع نادي أتلانتا الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي ، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان في ملعب النور بهدفين مقابل هدف وحيد .

وفجر زينون ميلون وكيل أعمال تيموثي كاستاني لاعب أتالانتا مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الإيطالي ، بعدما أعلن أن تلك المواجهة ستكون الأخير لموكله مع الفريق .

وفي تصريحات نقلتها شبكة " فوتبول إيطاليا " قال ميلون " أدرس جميع الخيارات المقدمة لموكلي ، وربمي تكون تلك المواجهة هي الأخيرة له بقميص أتلانتا " .

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واضاف " : ’’اللاعب حتى يوم الأربعاء كان يركز على دوري أبطال أوروبا ولكن دعونا نرى كيف سيتطور السوق’’.

وينتهي عقد الظهير الأيمن البلجيكي مع أتلانتا في صيف عام 2021 ، لكن ربما قد نري خروج اللاعب عن الكالتشيو هذا الصيف في حال رغبه الفريق الإيطالي في الاستفادة الماديه .

يذكر أن كاستاني قد انتقل لأتالانتا قادمًا من جينك البلجيكي في صيف عام 2017 وخاض 96 مباراة خلال مواسمه الثلاثة مع الفريق.