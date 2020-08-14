رياضة | إلغاء ماراثون باريس بعد تأجيله مرتين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء ماراثون باريس بعد تأجيله مرتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة "أموري الرياضية" المسؤولة عن تنظيم ماراثون باريس، اليوم الأربعاء، إلغاء نسخة الماراثون لهذا العام، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المسستجد (كوفيد-19).

وكان المفترض أن يقام الماراثون في الخامس من أبريل الماضي، لكن الجائحة تسببت في تأجيله مرتين، إلى 18 أكتوبر ثم إلى 15 نوفمبر، قبل أن يعلن قرار الإلغاء.

وذكر المنظمون أنه في ظل الصعوبات التي يواجهها المشاركون، خاصة المقيمين خارج فرنسا، تقرر أنه من الأفضل والأكثر سهولة للمعنيين، أن يبدأ الإعداد لتنظيم نسخة 2021 .

Advertisements

وجاء القرار بعد يوم واحد من الإعلان عن إقامة نسخة هذا العام من سباق "لومان 24 ساعة" للسيارات الرياضية، الذي يعد أشهر سباقات التحمل للسيارات والذي جرى تغيير موعده ليقام في 19 و20 سبتمبر، بدون جمهور.

أما بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) التي تغير موعدها لتقام في الفترة ما بين 21 سبتمبر و11 أكتوبر، فلا تزال عملية بيع تذاكرها جارية، ويأمل منظموها في تسجيل حضور جماهيري بنسبة ما بين 50 و60% من الحضور الجماهيري المعتاد في رولان جاروس.

كذلك من المقرر أن تنطلق منافسات سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) في 29 أغسطس الجاري.