رياضة | عاجل- فيفا يؤكد صحة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- فيفا يؤكد صحة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم سلامة موقف النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادما من نادي أفيس البرتغالي، وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف.

جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها «نادي كهربا الأسبق» في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة.

جدير بالذكر ان أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حصول ناديه على كافة حقوقه في قضيته ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق والذي انتقل إلى النادي الأهلي في يناير الماضي.