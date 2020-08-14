رياضة | التاريخ يقف بجوار الأهلي في مبارياته أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التاريخ يقف بجوار الأهلي في مبارياته أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الإنتاج الحربي مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

التقى الأهلي والإنتاج في العديد من المناسبات منذ الظهور الأول لفريق المؤسسة العسكرية للدوري الممتاز موسم 2009-2010.

ونلقي الضوء على أبرز أرقام وتواريخ مواجهات الفريقين في السطور التالية.

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– التقى الأهلي والإنتاج الحربي من قبل في 16 مناسبة، حقق الأهلي الفوز في 12 لقاء وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل، 3 منها بنتيجة التعادل الإيجابي ومباراة وحيدة بنتيجة التعادل السلبي، ولم يتذوق الإنتاج الحربي طعم الفوز على الأهلي.

– أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والإنتاج الحربي كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات هذا الموسم.

– خرج الأهلي بشباكه نظيفة أمام فريق الإنتاج الحربي في 9 مباريات، فيما حافظ الإنتاج الحربي على نظافة شباكه أمام الأهلي في مباراة واحدة.

– نجح لاعبو النادي الأهلي في زيارة شباك الإنتاج الحربي بواقع 27 هدفًا، ويعد جونيور أجايي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويعد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق صاحب أول أهداف القلعة الحمراء في شباك الإنتاج الحربي، فيما سجل وليد سليمان لاعب خط وسط الفريق الحالي آخر أهداف الأهلي في شباك الإنتاج.