شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للأهلي: انتظروا عقوبة تحريض ومساعدة كهربا على الهروب من ناديه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، أن الحق عاد لأصحابه في قضية محمود كهربا الذي وصفه بـ«الهارب».

وقال: «للأسف النادي الأهلي شريك في هروب اللاعب وتحريضه على ترك ناديه رغم علمهم بتعاقده مع الزمالك وعقده موثق في اتحاد الكرة».

وكشف منصور عن مفاجأة من العيار الثقيل في قضية كهربا قائلًا: «الأهلي تنتظره عقوبة قريبة بخصوص كهربا لأننا قدمنا شكوى في فيفا ضد الأهلي أيضًا مع قضية كهربا، اتهمناه فيها بالتحريض ومساعدة لاعب متعاقد على الهروب من ناديه الزمالك الذي يرتبط معه بعقد رسمي».

وتابع: «أرفقنا في شكوانا كل تصريحات وبيانات الأهلي ومسؤوليه التي تؤكد تحريضهم لكهربا على الهروب، لذلك بقول للأهلي انتظروا عقوبة التحريض ومساعدة كهربا على الهروب».