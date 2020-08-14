شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى: نراجع العقود لتحصين اللاعبين من إغراءات الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح مراجعة عقود اللاعبين المقيدين بالقائمة من أجل تحصينهم من إغراءات الأندية التي تطارد النجوم المميزين بالفريق وإغرائهم بعقود كبيرة تفوق ما يحصلون عليه في النادى.

وينتظر أن تجتمع اللجنة خلال الأيام المقبلة بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، لمراجعة العقود ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول التصويبات التي ستتخذها اللجنة بشأن ترضية المميزين وتجديد عقود البعض الآخر، كما طلب رينيه فايلر من اللاعبين عدم الحديث عن أزمة رمضان صبحى والتركيز في الفريق المرتبط بمواجهات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلى والأفريقي.