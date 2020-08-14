شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف تشجيع اللاعبين.. فايلر يطالب الأهلي بتعديل اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدّد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، طلبه بإجراء تعديلات على لائحة الفريق لتكون محفزة للاعبين خلال الفترة المقبلة وتشجيعهم على الاجتهاد لتحقيق الأهداف التي يسعى لها الجهاز الفني، في مقدمتها الفوز بالدوري الممتاز والمنافسة على اللقب الأفريقي.

كما بدأ المدير الفني في دراسة الوداد المغربي استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين المقررة، سبتمبر المقبل، بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقي من خلال متابعة المباريات التي يخوضها الفريق المغربى للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس لوضع الخطة المناسبة.