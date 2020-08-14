شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر خطاب «فيفا» للزمالك بخصوص عقوبة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصري اليوم» على صورة من الخطاب الرسمي الذي أرسله الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لنادي الزمالك، اليوم، لإخطاره بعقوبة محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، والذي انضم موخرا للنادي الأهلي، رغم ارتباطه بعقد مع الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد تلقي إخطاراً رسمياً من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتوقيع عقوبة على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليونًا و٨٣٧ ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪؜ من إجمالي العقوبة، فوائد على المبلغ الأساسي، وفي حال عدم السداد خلال ٤٥ يومًا من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر.