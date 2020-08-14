شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: لا نمانع تأجيل لقاء قمة القناة.. وعلاقتنا مع المصرى تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت إدارة النادي الإسماعيلى بياناً الجمعة حول مباراة الفريق أمام النادى المصرى على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام

وأكدت إدارة النادي الإسماعيلي احترامها للعلاقة المميزة بين الناديين وتقدير النادي الإسماعيلي للمدينة الباسلة وشعبها، واحترامه واعتزازه لتلك العلاقات وسعيه الدائم على تعزيزها .

وجاء فى البيان الذى حصلت المصرى اليوم على نسخة منه

على ضوء الأزمة المثارة فى الوقت الحالى بشأن مباراة الإسماعيلى مع المصرى والمقرر انطلاقها مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري العام ، يؤكد مجلس الإدارة أنه قام بمخاطبة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة بشكل رسمى والتى أكدت على عدم إرجاء اللقاء وإقامته فى الموعد المحدد سلفا.

كما تم اجراء مكالمة هاتفية أمس جمعت بين المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الادارة والاستاذ عمرو الجناينى رئيس اللجنة والذى أكد فيها الأخير على انطلاق اللقاء بشكل نهائى بموعده وأن فريق المصري يمتلك عدد كافِ من اللاعبين القادرين على خوض المباراة بعد اجراء مسحة طبية لكافة عناصر الفريق.

وفضل الإسماعيلى الانتظار على غير العادة حتى الساعة السادسة لحين وصول كل تلك التأكيدات المذكورة ، قبل شد الرحال إلى الاسكندرية وهو ما ساهم بوصول الفريق عند منتصف الليل ، وهو ما لم يحدث من قبل حيث يعتاد الفريق بشكل دائم على السفر للمدينة الساحلية فى الصباح الباكر فى اليوم الذى يسبق المباراة ، على أن يصلوا عصرا من أجل نيل اللاعبين لفترة راحة كافية قبيل المباراة.

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وبناء على ذلك فأن مجلس إدارة النادي الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ورغم تكبد الفريق عناء السفر لساعات طويلة واقامة الفريق بفندق الاقامة بالاسكندرية وعدم حصولهم على فترة راحة كافة ، إلا أنه لا يمانع فى تأجيل اللقاء لموعد آخر يحدده اتحاد الكرة فى حال صدور بيان رسمى بذلك.