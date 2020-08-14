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22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الزمالك

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: «أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد محسن ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد رمضان وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين».

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي، مساء اليوم، استعدادا لمباراة الزمالك، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    96,108

  • تعافي

    56,890

  • وفيات

    5,107

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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