22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: «أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد محسن ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد رمضان وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين».
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي، مساء اليوم، استعدادا لمباراة الزمالك، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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