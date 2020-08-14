شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبى الزمالك قبل مواجهة مصر للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبى الأبيض والجهاز الفنى والإدارى، قبل مواجهة مصر للمقاصة، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى الفريق الأبيض خلالها استعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.

فيما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.