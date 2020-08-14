شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد خصم 6 نقاط من المصري حال الانسحاب من مواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه في حالة عدم تواجد المصري في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي المقرر لها السادسة و النصف مساء اليوم سيتم خصم 6 نقاط من النادي المصري ، أسوة بما تم في لقاء الأهلي و الزمالك والذى تخلف فيه الأخير عن الحضور للقاء وتم خصم 3 نقاط منه بإعتباره مهزوم إلى جانب خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.

أصدر النادي المصري برئاسة سمير حلبية بياناً رسمياً لتوضيح موقف الفريق من مباراة اليوم المقرر إقامتها أمام النادى الإسماعيلى، وعقد مجلس إدارة النادى المصرى جلسة طارئة مساء أمس، الخميس، لمناقشة إمكانية المشاركة فى مباراة النادي الإسماعيلي بالدورى العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد ببرج العرب.

وجاء البيان كالتالي:

في ظل احترام المجلس لقرار استمرار مسابقة الدوري العام لهذا الموسم بدليل مشاركة النادي مع نادى الزمالك الشقيق فى أول مباراة بعد استئناف المسابقة.

تم دراسة الموقف الحالي للفريق الأول دراسة شاملة في ظل الأعداد الكبيرة المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي ومسئولي المهمات والمعاونين والذي اتضح معه الاتي :

أولًا:

الحالات المصابة بالفيروس من عناصر الجهاز الفنى والادارى والطبي والمعاون والتي جاءت نتيجة المسحات التى تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم.

1- كابتن طارق العشري … المدير الفني.

2- كابتن عبد الظاهر السقا …المدير الرياضي.

3- كابتن عبد الحليم كامل… مخطط الاحمال.

4- كابتن محمود جابر …المدير الاداري.

5- كابتن احمد سامح… اخصائي التاهيل.

6- كابتن محمد عياد… أخصائي العلاج الطبيعي.

7- كابتن على ندا… مسئول إقامة الفريق.

8-السيد/ محسن فواز… سائق حافلة الفريق.

وهذه الحالات تخضع حاليًا الى جميع الإجراءات وبروتوكول وزارة الصحه المنظم لهذا الشأن.

ثانيًا :

الحالات المصابة بالفيروس من اللاعبين والتي جاءت نتيجة المسحات التى تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم.

1-أحمد شوشة.

2- بهاء مجدي.

3-محمد جابر.

4-كريم العراقي.

5-احمد عبد الفتاح.

6- محمد زكريا “شيكا”.

7-احمد عادل”ميسي”.

8- اسلام عطية.

9-حسن علي.

10- محمود وادي.

11- مفتاح طقطق.

12- أوجستين أموتو.

13- محمد شحاته.

14- ابراهيم محمد عبد الكريم”الغنام”.

وهذه الحالات تخضع حاليًا الى جميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحه المنظم لهذا الشأن.

ثالثًا :

اللاعبين الذين جاءت تحولت نتيجة مسحاتهم من إيجابية الإصابة بالفيروس إلى حالات سلبية وفقًا للمسحات التى تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم

1-عمرو موسى.

2- عمر كمال عبد الواحد.

3- عبد الرحمن زين.

4-ايزي ايميكا.

5-زياد فرج.

6- أحمد يوسف.

وهذه الحالات ايضًا تخضع حاليًا لجميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحة المنظم لهذا الشأن، ويتم حاليًا استيفاء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة لهم وفقًا للبروتوكول، وبالتالي يتعذر مشاركتهم فى المباريات حاليًا لحين التأكد من تمام تماثلهم للشفاء.

يذكر أن بروتوكول وزارة الصحه المعتمد لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ينص على الآتي :

1- عزل الحالة الايجابية لمده 14 يومًا مع المتابعة الطبية اليومية من خلال الجهاز الطبي للفريق.

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2- التاكيد على الالتزام التام باجراءات العزل طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

3- تناول الأدوية اللازمة اثناء تلك الفترة.

4-يتم عمل تحليل PCR بعد مرور 14 يوما من العزل المنزلي.

5-يعاد تحليل PCR اخر بعد 72 ساعة.

6 -في حاله سلبية نتائج العينتين أو التحليلين يتم توجيه اللاعب لاجراء الفحص الطبي الشامل وفقا لما يلي :

أ – إجراء التحاليل المعملية التالية

* صورة دم كاملة.

* تحليل CBC.

* تحليل FERRITEN.

* تحليل D-DIMER.

* تحليل ALT-AST.

* تحليل ESR.

*تحليل CPR.

*تحليل LDH.

تحليل UREA CREAT.

ب – إجراء الأشعات التالية :

* رسم قلب عادي ومطول.

* موجات صوتية على القلب طبقًا للاشتراطات الطبية للرياضيين.

* أشعة مقطعية على الصدر.

جـ – اجراء فحص اكلينيكي شامل.

رابعًا :

اللاعبون المصابون بإصابات ملاعب مختلفة منذ فترات طويلة وهم :

1-أحمد جمعة ، مصاب بقرحة في غضروف الركبة واخر مشاركة له بتاريخ 21 اكتوبر 2019.

2- حسين رجب ، مصاب بشرخ اجهادي في الحوض و اخر مشاركة بتاريخ 14 فبراير 2020.

3- محمد فتحي (عماد فتحي ) ، مصاب بقطع فى الرباط الصليبي وهو حاليًا في مرحلة التأهيل و اخر مشاركة له في 1 ديسمبر 2019.

4-مصطفى سلامة (مصطفى طيارة) ، مصاب بقطع في وترين خلف عظمة الشظية ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

5-خالد مصطفى ، مصاب في فقرات الظهر واخر مشاركة له بتاريخ 14 فبراير 2020.

و هؤلاء اللاعبون أيضًا يتعذر مشاركتهم في المباريات في الوقت الحالي لحين تماثلهم للشفاء من الاصابات المذكورة بعاليه.

خامسًا :

اللاعب محمود حمد غير متواجد بالنادي حاليًا منذ فتره طويلة نظرًا لمثوله للتحقيقات على سبيل إحدى القضايا الجنائية.

سادسًا :

اللاعب الإيفواري شيخ أحمد موكورو والذي لم يتمكن بعد من العودة من الخارج نظرًا لصعوبة الحجز بشركات الطيران في الفترة الحالية نتيجة لظروف جائحة كورونا.

سابعًا :

اللاعبون المتاحون حاليًا للمشاركة في المباراة وهم :

1-أحمد مسعود.

2-أحمد ياسر.

3- فريد شوقي.

4-اسلام ابو سليمة.

5-عبد الناصر محمد (دي ماريا).

6-حجاج عويس.

7-أيمن ندا.

8- سعيدو سيمبوريه.

ثامنًا :

تعذر تدعيم الفريق الاول بعناصر اضافية من قطاع الناشئين وذلك نظرًا لقرار اتحاد كرة القدم المصري بالغاء جميع مسابقات الناشئين للموسم الحالي 2019 / 2020 وخضوع اللاعبين حاليًا لفترة راحة اجبارية.

وفي ظل مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة التي ينادي بها الاتحاد الدولي لكره القدم “فيفا”…. يطالب مجلس ادارة النادي المصري اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري باتخاذ قرارًا عادلًا (نظرًا للظرف القهري الذي يمر به النادي حاليًا ) بتأجيل مباراة الاسماعيلي المذكورة.

ويؤكد مجلس ادارة النادي المصري استمراره في أداء مباريات الدوري العام حال تماثل اللاعبين للشفاء، وطبقًا لما ورد على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكره القدم بتأجيل مباريات الفريق الذي لديه اكثر من 10 إصابات بفيروس كورونا ، وإقامة المباراة حال وصول الاصابات الى 10 لاعبين أو أقل.

ويؤكد مجلس ادارة النادي المصري حرصه التام على عدم التفريط في حقوق النادي ترسيخًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع فرق الدوري العام وطبقا للوائح والقوانين المنظمة للعبة كرة القدم من قبل الاتحادين المصري والدولي.

وبناء على ما سبق فقد قرر مجلس ادارة النادي المصري بالإجماع عدم توجه الفريق الاول لأداء مباراة النادي الاسماعيلي الشقيق في الدوري العام والمقرر اقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب وذلك للحرص التام على سلامة وأرواح اللاعبين والأجهزة الفنية و جميع عناصر اللعبة.

وفي النهايه يؤكد مجلس اداره النادي ثقته الكاملة في تفهم رؤيته وموقفه تجاه الأزمة من جميع الجهات المعنية باتخاذ القرار ، كما يثق في اتخاذ القرار الصائب الذي يصب في الصالح العام في ظل ضرورة الحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة.