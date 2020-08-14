شكرا لقرائتكم كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي و أحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع وفرجاني ساسي و طارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف و أشرف بن شرقي في خط الوسط وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في خط الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة فى الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.