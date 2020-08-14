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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة فى الدوري

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جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي و أحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع وفرجاني ساسي و طارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف و أشرف بن شرقي في خط الوسط وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في خط الهجوم.

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