شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مع الإنتاج الحربى، التاسعة مساء اليوم، فى إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى باستاد السلام، كما يلتقى الجونة والاتحاد السكندرى، ووادى دجلة وحرس الحدود، والمصرى مع الإسماعيلي.

وقبل مباريات اليوم نرصد ترتيب جدول بطولة الدورى.

ترتيب الأهلى والإنتاج الحربى

يتصدر الأهلى ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 17 منها وتعادل فى لقاء وحيد ولم يهزم، وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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ترتيب المصرى والإسماعيلى

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولا يزال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

موقف دجلة والحرس فى ترتيب الفرق

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً، فيما يحتل حرس الحدود الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

الجونة و الاتحاد السكندرى

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً.



