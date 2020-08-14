شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عبد الله جمعة فى أحدث ظهور له على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، صورة له عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، ظهر خلالها يجلس أعلى السيارة فى الطريق رافعا رأسه للسماء طالبا من الله استجابة دعائه، وعلق على الصورة قائلا، " بين الحلم والأمنية لا يحدث إلا ما كتبه الله لنا".

وخاض عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، علي هامش مران المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري التي خاضها الفريق مؤخرا ،، حيث خاض المستبعدين مرانا دون راحة، وجاء خضوع عبد الله جمعة للبرنامج التأهيلي بناءا علي تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزه للفترة القادمة ، فيما يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها، والتي تسببت في غياب أوباما عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة ، ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك، تغريم اللاعبين 100 ألف جنيه على كل لاعب، بسبب حالة الاستهتار خلال لقاء الاتحاد السكندرى، حيث تعادل الفريق الأبيض بهدف لمثله مع زعيم الثغر، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى .