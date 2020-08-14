22 لاعباً فى قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.
وضمت قائمة المقاصة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد محسن ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد رمضان وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
وفى المقابل، يختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها غداً، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك مباراة مصر للمقاصة ولديه 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.
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