شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الجديد من دورى مراكز الشباب أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، انطلاق الموسم الجديد من دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة 2020/2021، فى الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك للمحافظات التى تشارك ب24 مركز شباب، ويليها المحافظات التى تقل عن 24 مركز شباب، وفقاً لمراحل البدء .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الموسم الجديد من دورى مراكز الشباب سيشهد تطبيقا كاملا لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بالأكواد الاسترشادية حفاظاً على سلامة اللاعبين، مع كشف طبى معتمد من جهة حكومية لكل لاعب، فضلاً عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباريات .

وشدد صبحى على ضرورة مراجعة كافة البيانات لكافة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية حتى لا يتعرض مركز الشباب للشطب من الدورى ونقل مدير المركز وكذلك حل مجلس الإدارة فى حال ثبوت أى تلاعب أو تزوير .

وأضاف الدكتور أشرف صبحى، أن التصفيات التمهيدية تبدأ اعتباراً من منتصف أغسطس الجارى وحتى منتصف سبتمبر المقبل، ويستثنى منها الفرق الأربعة الحاصلة على المراكز الأربعة الأوائل على مستوى المحافظة بالنسخة الماضية، وتقام الساعة 12 ظهراً، مع التأكيد على مشاركة أكبر عدد من مراكز الشباب بهذه التصفيات و تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات فى جميع المباريات .

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نظام الدوري بالمحافظات يكون بتقسيم المحافظة التى بها 24 مركز شباب مشارك إلى أربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافى، يقام بينهما دورى كامل ذهاب وعودة، والمحافظة التى يشارك بها أقل من 20 مركز شباب يتم تقسيمها من قبل اللجنة المنظمة بالوزارة، عقب ذلك يصعد أول وثانى كل مجموعة وصولاً للمربع الذهبى والنهائى ومن ثم نهائيات دورى مراكز الشباب بين أبطال المحافظات .

يشارك فى الدورى من كل محافظة 24 مركز شباب كحد أقصى و10 مركز شباب كحد أدنى، ويتم تقسيم مراحل بدء الدورى بكل محافظة طبقاً لعدد فرق مراكز الشباب المشاركة من قبل اللجنة المنظمة .

وتقام مباريات الدورى الجديد 2020/2021، يومى الأحد والأثنين من كل أسبوع فى الساعة 12 ظهراً، مع التأكيد على الفرق المشاركة ضرورة الحضور قبل المباراة ب 15 دقيقة فقط تطبيقاً للوائح وحفاظاً على سلامة الجميع .

تتكون قائمة كل فريق من 30 لاعب منهم 20 لاعب مواليد ( 1/1/2000 وحتى 31/12/2003)، بالإضافة إلى 10 لاعبين فوق السن المذكور، ويسجل فقط 6 لاعبين بكل فريق مسجلين بالإتحاد المصرى لكرة القدم من إجمالى الفريق، والتأكيد على مشاركة 6 لاعبين تحت 21 سنة من بداية المباراة حتى نهايتها .