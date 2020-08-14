شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سما سعيد لاعبة السباحة: بحب إليسا ولما أتعاكس بزعق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هي سما سعيد لاعبة السباحة بالنادى الأولمبى، والتي شاركت في الكثير من البطولات من بينها ببطولات الجمهورية على مستوى الشباب والناشئين، فكان معها الحوار التالى.



سما سعيد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

تنمية قدراتى في اللغات وحضور كورسات اونلاين عن الـ websites.

ما الأكلة التى تتميزين في طبخها ؟

الفريدو تشيكن وايت صوص بتكون فظيعة وكل اللى يأكلها بيقولى طعمها حلو ولذيذة.



سما سعيد لاعبة السباحة

من نجمك المفضل ؟

أسر ياسين كل حاجة بيقدمها حلوة افلام ومسلسلات.

من مطربك المفضل ؟

اليسا ، بتغنى باحساسها مش بصوتها بس.

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

كنت أتمنى أكون مؤسسة تصميمات في صفحات الإنترنت.

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سما ع البحر

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتعصب عليه وازعق له، واتنرفز جدا.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هنا الزاهد بعشقها.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا ، لأنها أسهل بكتير في الحركة.



سما لاعبة الاولمبى

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

لا طبعا اكيد حاجة غير الرياضة ، المهم غير مجالى.

لو طلب منك تسيبى الرباصة هتعملى ايه؟

مش هسيب الرياضة لانها اهم شيء في حياتى وأهم شىء عندى، وبالإضافة انها مستقبلى.