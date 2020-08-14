كهربا يستأنف ضد عقوبة تغريمه فى المحكمة الرياضية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادي الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا كلف محاميه بالاستئناف ضد عقوبة تغريمه برفقة نادى ألفيش البرتغالى مبلغا قيمته 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك، وكشف مسئولو الأهلي أن هناك حالة من الرضا عن حكم فيفا، خاصة بعد رفض شكوى إيقاف اللاعب وكذلك حفظ شكوى الزمالك ضد الأهلي والتى اتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب.
وأضاف مسئولو الأهلي أنه من المتوقع تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على كهربا ونادى ألفيش البرتغالي بعد الاستئناف علي الحكم .
وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة . وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.
خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.
وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.
وفي 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.
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