شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستأنف ضد عقوبة تغريمه فى المحكمة الرياضية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادي الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا كلف محاميه بالاستئناف ضد عقوبة تغريمه برفقة نادى ألفيش البرتغالى مبلغا قيمته 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك، وكشف مسئولو الأهلي أن هناك حالة من الرضا عن حكم فيفا، خاصة بعد رفض شكوى إيقاف اللاعب وكذلك حفظ شكوى الزمالك ضد الأهلي والتى اتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب.

وأضاف مسئولو الأهلي أنه من المتوقع تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على كهربا ونادى ألفيش البرتغالي بعد الاستئناف علي الحكم .