شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى الأهلي: خرجنا دون خسائر والزمالك خسر 3 طلبات فى قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر فى الأهلى أن النادى انتصر فى قضية محمود عبد المنعم "كهربا" التى تم تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الأهلى قدّم مستندات ودفوعا قوية فى هذه القضية، وهو ما جعل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يصدر قراراً بعقوبة اللاعب فقط دون أن تكون هناك أية عقوبة على القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن نادى الزمالك تقدم بثلاثة مطالب للاتحاد الدولى لكرة القدم وتم رفضها، وهى توقيع عقوبة ضد الأهلى، وعقوبة أخرى ضد أفيش البرتغالى، كما لم يتم إيقاف اللاعب، الأمر الذى يؤكد أن الأهلى خرج دون خسائر فى هذه القضية، كما أن الغرامة الموقعة ضد اللاعب سيتم الاستئناف عليها لتخفيضها، وهو ما سيحدث بنسبة كبيرة الفترة المقبلة.

وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلي، انضم بدون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا".