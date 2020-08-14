الامارات | جوردي كرويف يعود مدرباً إلى الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن جوردي كرويف يعود مدرباً إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن المدرب الهولندي جوردي كرويف مدربا لنادي شنجن الصيني لكرة القدم في تجربة ثانية في الدولة الآسيوية الاكثر سكانا في العالم، بعد استقالته الشهر الماضي من تدريب منتخب الاكوادور دون أن يحظى بفرصة قيادته في أي مباراة. ويخلف كرويف (46 عاما) الايطالي روبرتو دونادوني الذي ترك منصبه في 11 الجاري، بعد اربع مباريات فقط من الموسم حقق فيها فوزا وحيدا مقابل 3 خسارات.

واشار النادي الجنوبي في بيان "سيصل المدرب كرويف الى الصين في 16 الجاري، ويخضع بعضها للبروتوكول الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد".

وسيضطر كرويف للدخول في حجر منزلي لمدة 14 يوما قبل التفرغ لادارة فريقه الجديد.

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وكان نجل أسطورة برشلونة الإسباني الراحل يوهان، عيّن في يناير الماضي مدربا للاكوادور، لكنه عاد الى إسبانيا حيث أمضى معظم مسيرته كلاعب، ما إن بدأ تفشي "كوفيد-19" أواخر فبراير.

وبدأ كرويف مشواره الاحترافي كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول الإسبانية ثم ميتالورغ دانييتسك الأوكراني وأخيرا فاليتا المالطي. وسبق له تدريب شونغكينغ دانغداي ليفان الصيني في 2018، ونجح في إبقائه في مصاف اندية النخبة، قبل ترك الفريق في ديسمبر 2019 بعد فشل مفاوضات تمديد عقده. ويحتل فريقه الجديد شنجن المركز السادس من اصل ثمانية اندية في مجموعة داليان.

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