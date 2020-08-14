شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: ليس لنا علاقة بقضية كهربا مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن النادي الأحمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بقضية اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مع نادي الزمالك والذي تم إثارتها مجدداً اليوم
حيث أعلن نادي الزمالك أنه تلقى إخطارًا رسميًا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتوقيع عقوبة على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق.
وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليونًا و٨٣٧ ألف جنيه، بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪ من إجمالي العقوبة، فوائد على المبلغ الأساسي.
وفي حال عدم السداد خلال ٤٥ يومًا من توقيع العقوبة، يتم إيقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر.
وأكد المصدر أن توقيع كهربا، مع الأهلي سليم وأن اللاعب سيقوم بالطعن على دفعه أى تعويضات لصالح نادي الزمالك، خاصة أن كل القضايا التى رفعها نادي الزمالك على النادي الأهلي خسرها بالفعل واللاعب سيتقدم بالطعن خلال 45 يوماً.
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