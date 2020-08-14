شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل قمة الجيش أمام الوداد المغربي «منافس الأهلي» بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر اتحاد الكرة المغربي تأجيل مباراة القمة التي كانت مقررة، اليوم الجمعة، بملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، بين الجيش الملكي والوداد، منافس الأهلي المصري، في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار اللجنة المذكورة، عقب الكشف عن وجود خمس حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق الوداد البيضاوي.

وكان مقررًا أن يستقبل فريق الجيش نظيره الوداد، مساء الجمعة، على أرضية ملعب مركب الأمير مولاي عبدالله، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل اللقاء بعد الكشف عن حالات إيجابية في صفوف الفريق الأحمر.

وتعد مباراة الوداد والجيش المواجهة الثانية التي يتم تأجيلها في الدوري الاحترافي بعد استئنافه، إذ تم تأجيل مواجهة اتحاد طنجة ونهضة بركان، بالجولة الـ 21.